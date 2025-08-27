Ильхам Алиев: Строительство дороги в Нахчыван могут осуществить американские инвесторы

Ильхам Алиев: Строительство дороги в Нахчыван могут осуществить американские инвесторы

Строительство дороги, соединяющей основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, могут осуществить американские инвесторы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

"Теперь, когда президент США Дональд Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, я уверен, что он будет реализован в ближайшее время. Что касается строительства физической инфраструктуры, я имею в виду железную дорогу, это не должно занять много времени, потому что протяженность маршрута составляет всего 42 километра. Если бы мы это строили, мы бы сделали это за год, поскольку у нас больше опыта в строительстве железных дорог. Армении же, возможно, потребуется еще несколько лет", - сказал глава государства.

"На самом деле, для нас это не имеет значения. Для нас важно, чтобы железная дорога была построена, и чтобы были международные гарантии безопасности. Иными словами, азербайджанцы, совершающие поездки из Нахчывана в основную часть страны или в обратную сторону, не должны испытывать дискомфорт. Они не должны переживать за свою безопасность, учитывая длительное противостояние и враждебность", - добавил он.