Ильхам Алиев: Строительство дороги в Нахчыван могут осуществить американские инвесторы

Инфраструктура
27 августа 2025 г. 10:10
Строительство дороги, соединяющей основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, могут осуществить американские инвесторы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

"Теперь, когда президент США Дональд Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, я уверен, что он будет реализован в ближайшее время. Что касается строительства физической инфраструктуры, я имею в виду железную дорогу, это не должно занять много времени, потому что протяженность маршрута составляет всего 42 километра. Если бы мы это строили, мы бы сделали это за год, поскольку у нас больше опыта в строительстве железных дорог. Армении же, возможно, потребуется еще несколько лет", - сказал глава государства.

"На самом деле, для нас это не имеет значения. Для нас важно, чтобы железная дорога была построена, и чтобы были международные гарантии безопасности. Иными словами, азербайджанцы, совершающие поездки из Нахчывана в основную часть страны или в обратную сторону, не должны испытывать дискомфорт. Они не должны переживать за свою безопасность, учитывая длительное противостояние и враждебность", - добавил он.

Версия на английском языке Ilham Aliyev: 'Now when President Trump gave his name to the Zangezur Corridor, I'm sure it will materialize very soon'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Naxçıvana yolun tikintisini amerikalı investorlar həyata keçirə bilər"

