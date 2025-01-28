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Ильхам Алиев: Принятие следующей большой программы по транспортному сектору принесет пользу

Ильхам Алиев: Принятие следующей большой программы по транспортному сектору принесет пользу За последние 20 лет в Азербайджане построено и отремонтировано 21 тыс. километров автомобильных дорог.
Инфраструктура
28 января 2025 г. 19:55
Ильхам Алиев: Принятие следующей большой программы по транспортному сектору принесет пользу

За последние 20 лет в Азербайджане построено и отремонтировано 21 тыс. километров автомобильных дорог.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на совещании по транспортным вопросам 28 января.

"Построено 335 мостов и путепроводов, 45 тоннелей, 163 наземных и подземных переходов. Теперь я снова возвращаюсь к своим словам. Если бы мы не проделали эту работу, нетрудно представить, в каком состоянии сейчас находилась бы транспортная инфраструктура нашей страны.

Мы всегда держали транспортные вопросы в центре внимания, и за последние 15 лет в городе Баку было реализовано много крупных проектов, введены в эксплуатацию новые станции метро, построены транспортные развязки, тоннели, мосты, проложены новые дороги. Если бы мы не проделали эту работу, транспорт в городе Баку сегодня был бы вообще парализован. Но все-таки мы видим, что принятие очередной крупной программы принесет большую пользу. С этой целью некоторое время назад я дал соответствующие указания Министерству цифрового развития и транспорта по подготовке государственной программы, работа над которой проводилась в течение нескольких месяцев. Сегодня мы обсудим эти вопросы и примем необходимые решения", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Nəqliyyat sektoru üzrə növbəti böyük proqramın qəbul olunmasında fayda olacaq"

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