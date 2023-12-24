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Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам

Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам.
Инфраструктура
24 декабря 2023 г. 16:52
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам.

Как передает Report, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о выполняемой работе.

Было отмечено, что согласно Генеральному плану Агдама, утвержденному Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, общая протяженность внутренних дорог города составляет 189,7 километра. Начало строительству внутренней дорожной и коммуникационной сети города было положено 4 октября 2022 года с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Внутренние дороги города Агдам планируется построить в соответствии с поперечным профилем 6 типов. В зависимости от типа поперечного профиля количество полос движения составляет от двух до восьми, ширина озеленительной полосы - 1,5-3 метра, ширина велосипедной полосы - 1,5 метра, а ширина пешеходной полосы - 4-6 метров. Часть этих дорог, протяженность которых на первом этапе составит 58,7 километра, получила положительное экспертное заключение.

Было сообщено, что протяженность магистральной автомобильной дороги города составляет 17,5 километра. Эта дорога шириной 55-60 метров будет состоять из 6-8 полос движения. Протяженность дорог общегородского значения составит 50, общая протяженность дорог местного значения - 122,2 километра. В соответствии с I Государственной программой "Великого возвращения" строительство внутренних дорог города Агдама завершится в 2026 году.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev inspects ongoing works on internal roads of Aghdam city
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Ağdam şəhərinin daxili yollarında aparılan işlərlə tanış olub

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