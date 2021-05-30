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Ильхам Алиев: На территории Армении должна быть построена значимая часть Зангезурского коридора

Ильхам Алиев: На территории Армении должна быть построена значимая часть Зангезурского коридора Большая часть Нахчыванской железной дороги в действии, будет построена и недостающая часть, даны все инструкции. На территории Армении должна быть построена значимая часть Зангезурского коридора
Инфраструктура
30 мая 2021 г. 17:16
Ильхам Алиев: На территории Армении должна быть построена значимая часть Зангезурского коридора
Ильхам Алиев

"Большая часть Нахчыванской железной дороги в действии, будет построена и недостающая часть, даны все инструкции. На территории Армении должна быть построена значимая часть Зангезурского коридора. Таким образом, будет открыт новый коридор, и эта связь между Азербайджаном и Турцией станет наиболее прочной".

Как передает Report, об этом 30 мая заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу.

"Есть и другие вопросы. Те, которые вы обсудите с вашим коллегой. В целом могу сказать, что эта сфера имеет очень большое значение как для Турции, так и для Азербайджана, связывает наши народы друг с другом. Уверен, что в рамках визита будут обсуждены все вопросы повестки дня, приняты решения. Ещё раз добро пожаловать", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Significant part of Zangazur corridor must be built in Armenia
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistan ərazisində Zəngəzur koridorunun önəmli hissəsi inşa edilməlidir"

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