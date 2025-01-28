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Ильхам Алиев: Лачынский международный аэропорт будет введен в строй в этом году

Ильхам Алиев: Лачынский международный аэропорт будет введен в строй в этом году В этом году в Лачыне будет введен в строй девятый международный аэропорт.
Инфраструктура
28 января 2025 г. 19:49
Ильхам Алиев: Лачынский международный аэропорт будет введен в строй в этом году

В этом году в Лачыне будет введен в строй девятый международный аэропорт.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на совещании, посвященное вопросам транспорта.

Президент отметил, что за последние 20 лет в Азербайджане построено восемь международных аэропортов: "Четыре из них существовали, но их состояние считалось неудовлетворительным. Были реконструированы Бакинский, Нахчыванский, Гянджинский и Лянкяранский аэропорты. Лянкяранский аэропорт фактически не использовался, а Бакинский, Нахчыванский, Гянджинский использовались. Взлетно-посадочные полосы и терминальные комплексы этих четырех аэропортов отвечают самым современным стандартам. Наряду с этим были построены четыре новых аэропорта - Габалинский, Загатальский, Физулинский и Зангиланский. В этом году в Лачыне будет введен в строй девятый международный аэропорт".

Глава государства подчеркнул, что все эти аэропорты способны принимать грузовые и пассажирские самолеты любой тяжести. "Длина взлетно-посадочной полосы составляет не менее трех километров. Таким образом, как я уже сказал, девятый аэропорт будет сдан в эксплуатацию в этом году, и этот вопрос мы полностью закрываем".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Laçın Beynəlxalq Hava Limanı bu il istifadəyə veriləcək"

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