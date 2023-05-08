Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии насосной станции "Зарыслычай" в селе Дашалты

8 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии насосной станции "Зарыслычай" в селе Дашалты.

8 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии насосной станции "Зарыслычай" в селе Дашалты.

Как сообщает Report , председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов проинформировал главу государства о системах водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Шуша.

Отметим, что через некоторое время после освобождения 8 ноября 2020 года доблестной Азербайджанской армией под руководством президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева города Шуша от оккупации началось восстановление обеспечения города питьевой водой. Специалисты изучили состояние водных источников города, магистральных линий, распределительных сетей и других гидротехнических сооружений. Выяснилось, что армянские вандалы целенаправленно разрушили источники и магистральные трубопроводы, обеспечивавшие Шушу питьевой водой, что привело к прекращению подачи воды в город.

В соответствии с Программой безотлагательных мер в короткий срок были отремонтированы аварийные участки источника Кичик Кирс и магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша и 25 ноября 2020 года восстановлена подача воды в город Шуша. Одновременно началось восстановление другого источника города Шуша – водозаборной установки Зарыслы и аварийных участков магистрального водопровода Зарыслы – Шуша протяженностью 14,3 километра, и 20 декабря 2020 года была обеспечена подача воды в город из этого источника.

С учетом перспективного развития города, а также из-за резкого снижения в определенное время года продуктивности в источниках Кичик Кирс и Зарыслы началась реализация проекта создания альтернативного водного источника. С этой целью недалеко от села Дашалты в русле реки Зарыслы были построены водохранилище объемом 25 тысяч кубометров, насосная станция и новый напорный трубопровод диаметром 159 миллиметров и протяженностью 2,9 километра. Кроме того, 5,2-километровый не пригодный для эксплуатации участок магистрального водопровода Кичик Кирс – Шуша диаметром 325 миллиметров и общей протяженностью 9,3 километра заменен трубами диаметром 530-426 миллиметров. В результате проделанной работы в декабре 2022 года после подачи воды из нового источника жилые дома, административные здания государственных структур, отели, предприятия общественного питания и другие объекты стали бесперебойно обеспечиваться питьевой водой.

Глава государства ввел в действие насосную станцию.

Было отмечено, что проект реконструкции системы водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Шуша, подготовленный с учетом перспективного развития до 2040 года, рассчитан на обеспечение потребностей 25 тысяч человек. Согласно проекту, потребность города в воде составляет в среднем 105 литров в секунду. Питьевая вода в город будет подаваться из действующих источников Кичик-Кирс, Зарыслы, а также из водохранилища Зарыслычай. В дальнейшем водохранилище Зарыслычай планируется расширить, увеличив его объем с 25 тысяч до 7,5 миллиона кубометров. Кроме того, будет построена установка очистки питьевой воды продуктивностью 8 тысяч кубометров в сутки. В целях обеспечения бесперебойности водоснабжения города спроектированы 3 водохранилища общим объемом 6 тысяч кубометров, в настоящее время продолжается строительство одного из них.

В соответствии с проектом в городе Шуша будут построены магистральный водопровод протяженностью 24 километра, водные сети – питьевой воды (44 километра), сточных вод (42 километра) и дождевых вод (41 километр). Для полной очистки и обеззараживания сформировавшихся в городе сточных вод планируется построить установку продуктивностью 8 тысяч кубометров в сутки. Переработанная и очищенная в установке вода будет сбрасываться в Гаргарчай, не причиняя ущерба экологической обстановке. Создаваемая в городе Шуша новая инфраструктура будет управляться на основе системы "Умная вода". Забор воды из источника, ее транспортировка, уровень воды в водохранилищах, гидравлические режимы и другие процессы будут регулироваться в онлайн режиме посредством систем SCADA. Во второй половине 2023 года планируется строительство установки очистки питьевой воды продуктивностью 8 тысяч кубометров в сутки, на эти работы будет израсходовано 7,4 миллиона манатов.