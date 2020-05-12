Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фабрики медмасок

12 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фабрики медицинских масок и функционирующего при швейной фабрике предприятия по производству защитных комбинезонов Общества с ограниченной ответственностью Gilan Tekstil Park.

Как сообщает Report, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Gilan Tekstil Park Мехрибан Ахундова проинформировала главу государства и первую леди о деятельности предприятия.

Отмечено, что на фабрике по выпуску медицинских масок будут производиться маски для одноразового пользования. Маски являются трехслойными, средний слой состоит из синтетической ткани. Они устойчивы к различным вирусам и инфекциям. На первоначальном этапе на фабрике планируется производить ежедневно 140 тысяч масок. До конца мая здесь будет установлено дополнительное оборудование, что в свою очередь позволит повысить производительную мощность. Таким образом, данный показатель будет увеличен на фабрике поэтапно до 300 тысяч штук. В настоящее время к производственному процессу привлечены 30 работников, а после установки дополнительного оборудования их число достигнет 50 человек.

В Обществе с ограниченной ответственностью Gilan Tekstil Park началось также производство защитных комбинезонов. Продукция производится из нетканого материала - полипропилена высокой плотности, покрытого полиэтиленовой защитной мембраной. А это в свою очередь повышает качество продукции. Так, данная ткань отличается прочностью, водонепроницаемостью, устойчивостью к химическим веществам, легкостью. Производимые защитные комбинезоны предохраняют пользователей от вируса, инфекции, вредных химических веществ или продукции, процессов, способных вызвать уязвимость. Соответствие продукции сертифицировано по соответствующим стандартам. Здесь ежедневно планируется производить 6 тысяч защитных комбинезонов. Сдача в эксплуатацию данного предприятия представляет значение и с точки зрения открытия новых рабочих мест. Так, к производственному процессу здесь привлечены 210 работников. После обеспечения местного спроса медицинские маски и защитные комбинезоны планируется экспортировать. Таким образом, начало функционирования подобных предприятий не только служит повышению экспортного потенциала Азербайджана, но также играет большую роль с точки зрения развития ненефтяного сектора.

Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с группой работников предприятий.

Отметим, что в последнее время в связи с пандемией коронавируса в мире резко возрос спрос на медицинские маски и защитную одежду. Поэтому многие страны мира испытывают большую нехватку данной продукции. Вся проводимая в Азербайджане работа по предотвращению пандемии коронавируса с первых ее дней постоянно находится в центре внимания президента Ильхама Алиева. Как результат - в нашей стране началось производство этой продукции, играющей важную роль с точки зрения здоровья людей и предотвращения распространения вируса. Начало функционирования данных предприятий свидетельствует в первую очередь об очень чутком отношении в Азербайджане на государственном уровне к вопросу охраны здоровья населения.