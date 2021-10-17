Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына

Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына. Мы будем выполнять эту работу за счет собственных средств, ни к кому не обращаясь, не взяв кредит.

Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кяльбаджара и Лачина. Мы проделаем эту работу, ни от кого не завися, за счет собственных средств, ни к кому не обращаясь, не беря никаких кредитов.

Как передает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Глава государства отметил, что за долгие годы мы усилили нашу армию, а также создали технические возможности, подготовили интеллектуальный и кадровый потенциал, а также финансовые ресурсы для проведения строительных и восстановительных работ в поствоенный период.