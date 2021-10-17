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Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына

Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына. Мы будем выполнять эту работу за счет собственных средств, ни к кому не обращаясь, не взяв кредит.
Инфраструктура
17 октября 2021 г. 19:25
Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына
Ильхам Алиев

Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кяльбаджара и Лачина. Мы проделаем эту работу, ни от кого не завися, за счет собственных средств, ни к кому не обращаясь, не беря никаких кредитов.

Как передает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Глава государства отметил, что за долгие годы мы усилили нашу армию, а также создали технические возможности, подготовили интеллектуальный и кадровый потенциал, а также финансовые ресурсы для проведения строительных и восстановительных работ в поствоенный период.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: General plans of Zangilan, Gubadli, Kalbajar and Lachin are being prepared
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər və Laçının baş planları hazırlanır"

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