Ильхам Алиев: Готовится проект реконструкции железной дороги Агдам-Ханкенди

Готовится проект восстановления, то есть реконструкции железной дороги Агдам-Ханкенди.

Готовится проект восстановления, то есть реконструкции железной дороги Агдам-Ханкенди.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе беседы с жителями города Ходжалы.

"Мне был представлен проект железнодорожного вокзала Ханкенди. Наверное, тот вокзал будет располагаться немного в другом, более подходящем месте. Поэтому отсюда – из Ханкенди, Ходжалы по железной дороге можно будет отправиться в любом направлении. И в Баку, и в западном направлении, в Гянджу. Поэтому передвижение будет комфортным. Сейчас мы также расширяем дорогу Агдам-Аскеран-Ханкенди. Вам хорошо известно, что эта дорога была узкой.

Теперь это будет четырехполосная дорога. Вы, наверное, видели дорогу Агдам-Барда. Какой она стала красивой. С этой стороны всего 20-минутная дорога до города Шуша, а оттуда - в Лачин. На дороге Лачин-Шуша строится несколько тоннелей и мостов. Вы, наверное, много раз ездили по той дороге. Все они были такими же серпантинными дорогами. Мы выпрямляем эти серпантины, мосты, тоннели. От города Шуша до Лачина можно будет добраться максимум за 25 минут. Значит, отсюда будет очень удобно добираться во все соседние районы", - подчеркнул глава государства.