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Ильхам Алиев: Азербайджан является привлекательной страной для иностранных инвестиций

Ильхам Алиев: Азербайджан является привлекательной страной для иностранных инвестиций Азербайджан - очень привлекательная и открытая страна для иностранных инвестиций.
Инфраструктура
15 марта 2022 г. 13:53
Ильхам Алиев: Азербайджан является привлекательной страной для иностранных инвестиций
Ильхам Алиев

Азербайджан - очень привлекательная и открытая страна для иностранных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, которую построит в Азербайджане компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Сегодня очень знаменательный день в энергетическом секторе нашей страны. Сегодня закладывается фундамент Гарадагской солнечной электростанции. Я искренне поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим событием. Это очень важное событие. 230-мегаваттная электростанция обеспечит растущие потребности нашей страны в энергии, а также расширит наш экспортный потенциал", - отметил президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan is attractive country for foreign investments
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan xarici sərmayələr üçün cəlbedici ölkədir"

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