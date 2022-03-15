Ильхам Алиев: Азербайджан является привлекательной страной для иностранных инвестиций

Азербайджан - очень привлекательная и открытая страна для иностранных инвестиций.

Азербайджан - очень привлекательная и открытая страна для иностранных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, которую построит в Азербайджане компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Сегодня очень знаменательный день в энергетическом секторе нашей страны. Сегодня закладывается фундамент Гарадагской солнечной электростанции. Я искренне поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим событием. Это очень важное событие. 230-мегаваттная электростанция обеспечит растущие потребности нашей страны в энергии, а также расширит наш экспортный потенциал", - отметил президент.