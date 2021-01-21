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Ильхам Алиев: Азербайджан и Туркменистан синхронизировали проекты портов

Ильхам Алиев: Азербайджан и Туркменистан синхронизировали проекты портов "Сотрудничество в транспортной сфере открывает большие перспективы и для наших стран, и для наших соседей".
Инфраструктура
21 января 2021 г. 19:54
Ильхам Алиев: Азербайджан и Туркменистан синхронизировали проекты портов
Ильхам Алиев

"Сотрудничество в транспортной сфере открывает большие перспективы и для наших стран, и для наших соседей".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции в связи с подписанием между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

"Туркменистан и Азербайджан как будто бы синхронизировали свои проекты по созданию транспортной инфраструктуры, а именно, современных международных морских портов, которые работают в тесном взаимодействии и обеспечивают транзит грузов через наши территории, а также увеличивают возможности для товарооборота между Азербайджаном и Туркменистаном. Уверен, что в будущем транспортно-логистическое сотрудничество между нашими странами выйдет на еще более высокий уровень, с учетом сложившейся новой обстановки в нашем регионе и возможности открытия новых транспортных путей, думаю, что для всех наших партнеров и соседей это будет представлять дополнительные возможности.

Хотел бы особо отметить Вашу личную заслугу в деле укрепления транспортно-логистического потенциала Туркменистана. Потому что в вопросах, связанных с транзитом, без взаимодействия с соседними странами невозможно добиться результата. И то, что мы сегодня отмечаем высокий уровень транспортно-логистической инфраструктуры, это говорит о целенаправленной деятельности Туркменистана и Азербайджана в этой сфере. Это создает огромные возможности для всех стран, расположенных в нашем регионе, и даже далеко от региона – на пространстве Евразии, потому что транспортная сфера объединяет. Точно так же, как энергетическая сфера. То, что мы сегодня подписываем этот меморандум – еще раз хочу сказать – знаменательное событие, которое будет иметь позитивные последствия", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Azərbaycan və Türkmənistan liman layihələrini sinxronlaşdırıb”

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