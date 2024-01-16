Ильгар Исбатов: При подготовке Генплана Баку учтен рост населения

При подготовке Генерального плана развития города Баку до 2040 года был учтен рост населения.

При подготовке Генерального плана развития города Баку до 2040 года был учтен рост населения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов на церемонии презентации Генплана Баку.

По его словам, при подготовке Генплана проводился совместный анализ с представителями Исполнительной власти и Госкомстата:

"Если в 2010 году ежегодный рост населения в Баку составлял 1,014%, то к 2020 году этот показатель упал до 0,75%. В 2020 году в Баку проживало более 2 млн 630 тыс. человек. Не только в нашей стране, но и во всем мире рост населения снижается. Поэтому в документе мы указали численность населения в 3 млн 70 тыс. человек, приняв во внимание ежегодный рост населения в 0,75%".