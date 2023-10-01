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Ильгар Исбатов: После изучения текущей ситуации в Ходжалы, будет подготовлен план города

Ильгар Исбатов: После изучения текущей ситуации в Ходжалы, будет подготовлен план города После анализа и изучения текущей ситуации в Ходжалы будет подготовлен план города.
Инфраструктура
1 октября 2023 г. 12:31
Ильгар Исбатов: После изучения текущей ситуации в Ходжалы, будет подготовлен план города

После анализа и изучения текущей ситуации в Ходжалы, будет подготовлен план города.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов в рамках "II Азербайджанского национального градостроительного форума" в Баку.

По его словам, комитетом будет направлена ​​в Ходжалы соответствующая группа для проведения первоначального обзора и оценки.

"Сейчас ведутся подготовительные работы. Разумеется, как и в других городах, в первую очередь здесь необходимо изучить сложившуюся ситуацию. Затем можно начинать работу по подготовке плана города", - добавил зампред.

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Версия на азербайджанском языке İlqar İsbatov: "Xocalıda mövcud vəziyyət öyrənildikdən sonra şəhərin planı hazırlanacaq"

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