Президент Ильхам Алиев выделил 21,3 млн манатов на строительство автодороги в Геранбое

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гызылгаджилы-Геранбой-Геран-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу Геранбойского района.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях строительства автомобильной дороги Гызылгаджилы-Геранбой-Геран-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу, соединяющей 15 населенных пунктов с населением тридцать две тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 21,3 миллиона (двадцать один миллион триста тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».