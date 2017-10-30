Ильхам Алиев: В будущем будут сданы в эксплуатацию энерготранспортные пути Север-Запад и Юг-Запад

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан предпринимает важные шаги в направлении создания транспортного коридора Север-Юг. Все работы по проекту железной дороги Север-Юг на территории Азербайджана завершаются, вся инфраструктура готова".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на мероприятии в Баку по случаю ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

"Азербайджан в связи с созданием инфраструктуры в других странах демонстрирует свои технические и финансовые возможности. Мы работаем, трудимся в направлении интеграции транспортных коридоров Север-Юг и Баку-Тбилиси-Карс. Считаем, что это возможно. В будущем будут сданы в эксплуатацию энерготранспортные пути Север-Запад и Юг-Запад", - отметил глава государства.

По словам И.Алиева, два крупных проекта объединят многие большие страны: "Баку-Тбилиси-Карс означает восстановление части исторического Шелкового пути".