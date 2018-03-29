Ильхам Алиев: Соглашение о строительстве железной дороги Астара-Решт имеет историческое значение

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Мы добились больших успехов в транспортной сфере. Когда я в прошлом году находился с визитом в Иране, мы отметили прием первого поезда из Азербайджана в Иран. Первый поезд въехал в Иран по мосту, построенному над рекой Астарачай. А сегодня мы подписали очень важное и историческое соглашение в связи со строительством железной дороги Астара-Решт".

Как передает Report,об этом сказал президент Ильхам Алиев 28 марта после церемонии подписания документов во время выступления с Хасаном Роухани с заявлениями для прессы.

"Уверен, что в короткий срок недостающий участок транспортного коридора Север-Юг – железная дорога Астара-Решт будет построена, и, таким образом, откроются новые возможности для всего евразийского региона. В результате наших совместных с соседними странами усилий транспортный коридор Север-Юг уже реализуется.

Параллельно мы приступили к активной работе по созданию транспортного коридора Юг-Запад, в дальнейшем транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад соединятся. Наши страны играют очень важную роль в этом направлении. С полной ответственностью могу сказать, что подписанное сегодня соглашение в связи со строительством железной дороги Астара-Решт имеет историческое значение, и считаю, что в предстоящие годы все это увидят", - отметил глава государства.