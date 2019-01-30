Ильхам Алиев: "Мы направили доходы от нефти и газа в транспортный сектор, чтобы превратить Азербайджан в транспортный центр"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Мы направили доходы от нефти и газа в транспортный сектор, чтобы превратить Азербайджан в транспортный центр не только в этом регионе, но и на Евразийском пространстве. Сегодня мы уже добиваемся этого".

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

"Конечно, основной отраслью нашей экономики является нефтегазовый сектор. Так это сегодня, так было раньше и так будет и дальше. Просто мы стараемся высокими темпами развивать ненефтяной сектор и добиваемся этого. Но, независимо от общественно-политической формации, со времени обнаружения первой нефти в Азербайджане и до сих пор это являлось основным экономическим потенциалом. Мы очень рационально используем эти природные ресурсы. Ввод в строй нефте- и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум – огромное историческое событие. Если бы эти проекты не были реализованы, то мы не смогли бы получить столько средств, потому что наши экспортные возможности ограничены, у нас нет выхода к открытым морям и нам обязательно нужны нефте- и газопроводы. Строительство данных трубопроводов являлось очень сложными и трудными проектами и в финансовом, и в политическом отношении, и с точки зрения международного сотрудничества. Мы смогли сделать и это. Сегодня по этим двум трубопроводам наши ресурсы поставляются на мировые рынки. В настоящее время высокими темпами идет строительство Южного газового коридора – одного из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов. Этот мегапроект, состоящий из четырех проектов, уже находится на заключительной стадии. Три из четырех проектов введены в строй. В прошлом году состоялось открытие TANAP и Южного газового коридора, и это – историческое событие", - сказал Президент Азербайджана.

"Мы направили доходы от нефти и газа в транспортный сектор, чтобы превратить Азербайджан в транспортный центр не только в этом регионе, но и на Евразийском пространстве. Сегодня мы уже добиваемся этого. Ввод в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – исторический проект. Это – чрезвычайно важный проект, так как позволяет нам транспортировать через территорию Азербайджана большие объемы грузов с Востока на Запад и с Запада на Восток. Благодаря этому возрастет наше геополитическое значение, в то же время мы всегда будем зарабатывать благодаря этому валюту. Важное значение имеет и создание коридора Север-Юг. В этом направлении также проводится большая работа. Конечно, проведение данной работы требует широкомасштабного международного сотрудничества. Азербайджан и в этой сфере сыграл свою позитивную роль как инициатор. Сегодня число стран, соединенных в транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг, превышает 10, и их число будет расти. Но только Азербайджан участвует в обоих проектах. Поэтому мы превращаемся в стратегический транспортный центр в Евразии. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Алятский международный морской торговый порт, наша дорожная инфраструктура, современная и модернизируемая инфраструктура – все это создано в последние годы. Если бы мы не уделяли внимания инфраструктурным проектам, то сегодня ни о каком развитии не могло бы быть и речи.

Пятнадцать лет назад мы не могли обеспечивать себя электроэнергией. Либо импортировали ее из-за рубежа, либо некоторые регионы нашей страны оставались без света. За последние 15 лет построена 31 новая станция, созданы новые мощности на 2500 мегаватт. Сегодня мы не только обеспечиваем себя, но и экспортируем электроэнергию. 15 лет назад обеспечение природным газом находилось на уровне примерно 50 процентов, сегодня этот показатель составляет 95 процентов. Обеспечение питьевой водой составляло 26 процентов, сегодня – 70 процентов. За пятнадцать лет было построено 15 тысяч километров автомобильных дорог", - заявил Президент Ильхам Алиев.