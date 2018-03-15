Ильхам Алиев: Использование БТК увеличивается

© Report

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан реализует ряд важных проектов со странами региона".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на VI Глобальном Бакинском форуме.

"Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум обеспечили выход углеводородных запасов Азербайджана на мировой рынок. В настоящее время реализуется проект "Южного газового коридора". Азербайджан также является транзитной страной для транспортировки энергоресурсов и играет важную роль в обеспечении энергобезопасности европейских стран.

В октябре прошлого года в регионе реализован проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Это важный проект для грузоперевозок между Европой и Азией, и его использование увеличивается", - сказал глава государства.