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    Ильхам Алиев: Использование БТК увеличивается

    Об этом заявил президент на VI Глобальном бакинском форуме
    © Report

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан реализует ряд важных проектов со странами региона".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на VI Глобальном Бакинском форуме.

    "Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум обеспечили выход углеводородных запасов Азербайджана на мировой рынок. В настоящее время реализуется проект "Южного газового коридора". Азербайджан также является транзитной страной для транспортировки энергоресурсов и играет важную роль в обеспечении энергобезопасности европейских стран.

    В октябре прошлого года в регионе реализован проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Это важный проект для грузоперевозок между Европой и Азией, и его использование увеличивается", - сказал глава государства.

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