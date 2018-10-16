Ильхам Алиев: "До середины следующего года от трассы Баку-Астара до границы Ирана будет проложена новая дорога"

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ «До азербайджано-иранской границы будет проложена новая дорога. В этом случае грузовые автомобили и граждане, направляющиеся в соседнюю страну, доедут до границы напрямую, не заезжая в город Астара».

Как сообщает Report, об этом во время встречи с представителями общественности Астаринского района сказал Президент Ильхам Алиев в ходе участия в церемонии завершения реализации проекта «Системы снабжения питьевой водой города Астара».

«Как вам известно, определено новое направление дороги, проложена новая трасса, и протяженность дороги сокращена на 40 километров. По этой дороге можно доехать прямо до Астары, не въезжая в другие города. Таким образом, обеспечивается спокойствие расположенных вдоль нее населенных пунктов. Раньше грузовые и легковые автомобили заезжали во все расположенные вдоль дороги города и беспокоили людей. Сейчас все наши города, расположенные вдоль дороги, - Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Билясувар, Сальян - избавлены от этой проблемы. Остается только решить проблему города Астара, мы сделаем и это. Потому что остался один участок. До азербайджано-иранской границы будет проложена новая дорога. В этом случае грузовые автомобили и граждане, направляющиеся в соседнюю страну, доедут до границы напрямую, не заезжая в город Астара. Мы работаем над этим проектом, проделана определенная работа, выделена земля, даже выровнены первые слои земли. И в этом, и в следующем году будут выделены дополнительные средства. Считаю, что до середины следующего года от действующей трассы Баку-Астара до азербайджано-иранской границы будет проложена новая трасса, и ни одна транзитная грузовая автомашина не будет въезжать в Астару. Мы сделаем и это, чтобы избавить жителей Астары от данных проблем», - заявил Президент Ильхам Алиев.