IFC может оказать поддержку в развитии железнодорожной инфраструктуры Азербайджана

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обсудило с Международной финансовой корпорацией (IFC) вопросы сотрудничества в сфере расширения вагонного парка и внедрения новых методов финансирования.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обсудило с Международной финансовой корпорацией (IFC) вопросы сотрудничества в сфере расширения вагонного парка и внедрения новых методов финансирования.

Как передает Report со ссылкой на АЖД, заместитель председателя АЖД Ариф Агаев обсудил данные вопросы на встрече с региональным менеджером IFC по инфраструктуре и энергетике в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне Камилой Родригес и другими официальными лицами.

В контексте поддержки, оказываемой IFC в реализации ряда крупных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, стороны рассмотрели возможности партнерства в данном направлении.

А. Агаев рассказал о работе, проделанной АЖД в последние годы в Азербайджане для расширения и модернизации вагонного парка, включая приобретение современных электропоездов и локомотивов, а также о реализации проектов за счет внутренних ресурсов.