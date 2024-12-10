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IFC может оказать поддержку в развитии железнодорожной инфраструктуры Азербайджана

IFC может оказать поддержку в развитии железнодорожной инфраструктуры Азербайджана ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обсудило с Международной финансовой корпорацией (IFC) вопросы сотрудничества в сфере расширения вагонного парка и внедрения новых методов финансирования.
Инфраструктура
10 декабря 2024 г. 19:02
IFC может оказать поддержку в развитии железнодорожной инфраструктуры Азербайджана

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обсудило с Международной финансовой корпорацией (IFC) вопросы сотрудничества в сфере расширения вагонного парка и внедрения новых методов финансирования.

Как передает Report со ссылкой на АЖД, заместитель председателя АЖД Ариф Агаев обсудил данные вопросы на встрече с региональным менеджером IFC по инфраструктуре и энергетике в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне Камилой Родригес и другими официальными лицами.

В контексте поддержки, оказываемой IFC в реализации ряда крупных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, стороны рассмотрели возможности партнерства в данном направлении.

А. Агаев рассказал о работе, проделанной АЖД в последние годы в Азербайджане для расширения и модернизации вагонного парка, включая приобретение современных электропоездов и локомотивов, а также о реализации проектов за счет внутренних ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоIFC Azərbaycanın dəmiryol infrastrukturunun inkişafına dəstək ola bilər

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