IFC: Азербайджан представит дорожную карту по развитию зеленых зданий до COP29

Азербайджан планирует представить дорожную карту по развитию зеленых зданий к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Азербайджан планирует представить дорожную карту по развитию зеленых зданий к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом заявила Лейла Гусейнли, специалист по устойчивому финансированию Международной финансовой корпорации (IFC), на конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

По ее словам, в ближайшее время планируется создание новых регуляторных рамок в секторе зеленых зданий: "Это предусматривает разработку дорожной карты концепции развития зеленых зданий в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании с Государственным комитетом по архитектуре и градостроительству.

Гусейнли также отметила, что IFC тесно сотрудничает с Центральным банком Азербайджана по ряду направлений. Коснувшись изменений климата, она подчеркнула, что в ближайшие 50 лет ситуация только усугубится, и прогнозируемый ущерб возрастет на 77%.