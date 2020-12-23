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Идет подготовка к прокладке дороги от Горадиза до границы с Арменией

Идет подготовка к прокладке дороги от Горадиза до границы с Арменией Начаты работы по прокладке автомобильной дороги Горадиз-Миндживан-государственная граница с Арменией
Инфраструктура
23 декабря 2020 г. 17:34
Идет подготовка к прокладке дороги от Горадиза до границы с Арменией

Начаты работы по прокладке автомобильной дороги Горадиз-Миндживан-государственная граница с Арменией.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Анар Наджафли.

По его словам, в настоящее время ведется проектирование этой дороги.

"Раньше по этой дороге можно было попасть на территорию Армении и оттуда в Нахчыван. Однако в результате агрессивной политики соседней страны наша сухопутная дорога с Нахчываном была закрыта. После освобождения наших земель от оккупации возникла необходимость в новой дороге до Армении. Вероятно, в соответствии с пунктом, отраженном в трехстороннем заявлении, об открытии коридора в Нахчыван, в будущем эта дорога может быть продлена в направлении Нахчывана", - отметил он.

А.Наджафли также отметил, что проектируется и дорога Губадлы-Лачин, которая станет ответвлением от дороги Горадиз-Миндживан-государственная граница с Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Horadizdən Ermənistanla sərhədə qədər yol çəkilməsinə hazırlıq gedir

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