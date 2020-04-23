ICAO оценил ущерб авиаперевозчиков

Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что к сентябрю число пассажиров на международных авиарейсах может упасть на 1,2 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в докладе организации. Согласно прогнозам ICAO, международная пропускная способность может сократиться на две трети по сравнению с прогнозом на первые три квартала этого года, в результате чего доходы авиакомпаний упадут на 160-253 млрд долларов США в период с января по сентябрь.

Больше всего пострадают перевозчики в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), прогнозирует ICAO. Значительный ущерб также понесут авиакомпании в Северной Америке. Число пассажиров сильнее всего снизится в Европе, особенно во время пика туристического сезона, а также в АТР.

«Поскольку общая серьезность и продолжительность пандемии все еще не определены, ICAO разработала шесть различных путей восстановления в рамках двух ориентировочных сценариев, чтобы изучить потенциальные краткосрочные экономические последствия пандемии COVID-19», - сообщил генеральный секретарь ICAO Фанг Лю в послание представителям государств-членов организации.

Авиакомпании, в том числе российские, несут убытки из-за отмены рейсов на фоне пандемии COVID-19. 15 апреля президент Владимир Путин сообщил, что на поддержку авиаперевозчиков будет направлено более 23 млрд рублей. По плану правительства, авиакомпании должны получить 9,3 млрд рублей на покрытие недополученных доходов за февраль-март.