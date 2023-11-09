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Ибрахим Раиси: Мы наблюдаем, что транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня

Ибрахим Раиси: Мы наблюдаем, что транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня Мы наблюдаем, что транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня.
Инфраструктура
9 ноября 2023 г. 20:50
Ибрахим Раиси: Мы наблюдаем, что транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня

Мы наблюдаем, что транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси 9 ноября на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ташкенте.

Отметив наращивание работы в области транспорта между нашими странами, президент Ирана подчеркнул: "Это то, на что были нацелены и вы, и мы. Маршрут Агбенд через реку Араз и те проекты, которые мы реализуем там по согласованию друг с другом, отвечают интересам обеих стран. Это гарантирует транспортную связь между Азербайджаном, Ираном и Нахчываном и устраняет озабоченность, которая была в этой сфере".

Заявив, что лидеры двух стран придают важное значение развитию связей, президент Ибрахим Раиси сказал: "Мы убеждены, что отношения между Азербайджаном и Ираном – это не только соседские дипломатические отношения, а это очень глубокие отношения между двумя народами. Сердца наших народов близки друг к другу и наши отношения неразрывны. Поэтому наши лидеры тоже очень серьезно нацелены на развитие этих отношений. Еще раз выражаю свою глубокую радость от встречи с Вами".

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Версия на азербайджанском языке İbrahim Rəisi: "Biz nəqliyyat və tranzit sahələrində vəziyyətin gündən-günə yaxşılaşdığını müşahidə edirik"

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