Ибрахим Раиси: Мы наблюдаем, что транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня

Мы наблюдаем, что транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня.

Мы наблюдаем, что транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси 9 ноября на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ташкенте.

Отметив наращивание работы в области транспорта между нашими странами, президент Ирана подчеркнул: "Это то, на что были нацелены и вы, и мы. Маршрут Агбенд через реку Араз и те проекты, которые мы реализуем там по согласованию друг с другом, отвечают интересам обеих стран. Это гарантирует транспортную связь между Азербайджаном, Ираном и Нахчываном и устраняет озабоченность, которая была в этой сфере".

Заявив, что лидеры двух стран придают важное значение развитию связей, президент Ибрахим Раиси сказал: "Мы убеждены, что отношения между Азербайджаном и Ираном – это не только соседские дипломатические отношения, а это очень глубокие отношения между двумя народами. Сердца наших народов близки друг к другу и наши отношения неразрывны. Поэтому наши лидеры тоже очень серьезно нацелены на развитие этих отношений. Еще раз выражаю свою глубокую радость от встречи с Вами".