О нас
Report Georgia
Аудио новости

IATA: убытки авиаперевозчиков за 2020-2022 годы превысят $200 млрд

IATA: убытки авиаперевозчиков за 2020-2022 годы превысят $200 млрд В 2022 году мировой рынок авиаперевозок потеряет около 11,6 млрд долларов США.
Инфраструктура
4 октября 2021 г. 23:41
IATA: убытки авиаперевозчиков за 2020-2022 годы превысят $200 млрд

В 2022 году мировой рынок авиаперевозок потеряет около 11,6 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Единственный регион, который в следующем году может выйти на прибыль, является Северная Америка. Прогноз прибыли по этой части света составляет 9,9 млрд долларов США.

В этом году убытки авиаперевозчиков могут составить 51,8 млрд долларов США. Это хуже, чем в предыдущем прогнозе, когда ущерб рынку ожидался на уровне 47,7 млрд долларов США, отмечают в ассоциации.

С учетом скорректированных оценок и прогнозов убытков в 2020–2022 годах IATA отмечает, что общий объем потерь индустрии от пандемии COVID-19 за данный период составит 201 млрд долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
ФотоМинул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
4 октября 2021 г. 00:00
Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
ФотоСегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
4 октября 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
3 октября 2021 г. 19:03
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
ФотоНПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
3 октября 2021 г. 16:16
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
3 октября 2021 г. 07:43
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
3 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
2 октября 2021 г. 18:50
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
2 октября 2021 г. 14:24
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
2 октября 2021 г. 14:07
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
2 октября 2021 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi