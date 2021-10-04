IATA: убытки авиаперевозчиков за 2020-2022 годы превысят $200 млрд

В 2022 году мировой рынок авиаперевозок потеряет около 11,6 млрд долларов США.

В 2022 году мировой рынок авиаперевозок потеряет около 11,6 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Единственный регион, который в следующем году может выйти на прибыль, является Северная Америка. Прогноз прибыли по этой части света составляет 9,9 млрд долларов США.

В этом году убытки авиаперевозчиков могут составить 51,8 млрд долларов США. Это хуже, чем в предыдущем прогнозе, когда ущерб рынку ожидался на уровне 47,7 млрд долларов США, отмечают в ассоциации.

С учетом скорректированных оценок и прогнозов убытков в 2020–2022 годах IATA отмечает, что общий объем потерь индустрии от пандемии COVID-19 за данный период составит 201 млрд долларов США.