IATA прогнозирует удвоение мирового пассажирского спроса на авиаперевозки к 2050 году

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что к 2050 году мировой спрос на пассажирские авиаперевозки увеличится более чем в два раза по сравнению с текущими показателями.

Как передает Report со ссылкой на данные IATA, согласно базовому сценарию, показатель пассажирских перевозок, выраженный в пассажиро-километрах (RPK), поднимется с 9 трлн в 2024 году до 20,8 трлн к 2050 году.

Данная динамика соответствует совокупному среднегодовому темпу роста (CAGR) в размере 3,1% на протяжении периода с 2024 по 2050 год. При более благоприятном развитии событий среднегодовой темп прироста может достичь 3,3%, а суммарный объем перевозок - 21,9 трлн пассажиро-километров к 2050 году.

Согласно консервативным оценкам, прирост составит 2,9% в год, что обеспечит выход на отметку в 19,5 трлн пассажиро-километров. Разница между представленными сценариями определяется различными прогнозными допущениями относительно ключевых движущих факторов. Среди них - перспективы долгосрочного экономического роста, демографические тенденции, ценовая конъюнктура на авиатопливо, процессы глобальной энергетической трансформации, а также расширение предложения и провозных мощностей авиационного сектора, уточняют в IATA.

Динамика роста будет существенно различаться по регионам, что обусловлено разницей в демографической ситуации, степени зрелости авиарынков, уровне экономического развития и потенциале воздушного сообщения. По базовому сценарию, Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка покажут наиболее высокие темпы роста - 3,8% и 3,6% в среднем за год в период с 2024 по 2050 год. Европа и Северная Америка продемонстрируют более сдержанную динамику - 2,5% и 2,8% соответственно. В соответствии с долгосрочным прогнозом спроса на авиаперевозки (LTDP), в число наиболее динамично развивающихся направлений войдут: внутриконтинентальные перевозки в Африке (4,9%), маршруты между Африкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом (4,5%), сообщение Азиатско-Тихоокеанский регион - Ближний Восток (3,9%), внутрирегиональные рейсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (3,9%), а также направление Африка - Северная Америка (3,8%).