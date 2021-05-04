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IATA: Объем грузовых авиаперевозок в мире достиг рекорда

IATA: Объем грузовых авиаперевозок в мире достиг рекорда Самый сильный рост показателя по сравнению с мартом 2019 года был зафиксирован в Африке, Северной Америке, Ближнем Востоке
Инфраструктура
4 мая 2021 г. 18:25
IATA: Объем грузовых авиаперевозок в мире достиг рекорда

Объем грузовых авиаперевозок вырос на 4,4% в марте 2021 года по сравнению с мартом 2019 года, при этом показатель достиг абсолютного рекорда.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"Мировые грузовые авиаперевозки достигли в марте наивысшего уровня за историю наблюдений, хотя рост умеренно ослаб по сравнению с февралем", — говорится в сообщении.

В феврале рост к докризисному уровню (по сравнению с аналогичным месяцем два года назад) составлял 9,2%. При этом если сравнивать март 2021 года с мартом 2020 года, то спрос на грузовые авиаперевозки вырос на 22,1%.

По данным ассоциации, самый сильный рост показателя по сравнению с мартом 2019 года был зафиксирован в Африке — на 23,1%, Северной Америке — на 17,5%, показатель Ближнего Востока увеличился на 9,1%. Рост на 0,9% наблюдался в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — снижение на 2,9%, падение в Латинской Америке оценено в 21,4%.

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