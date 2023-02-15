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IATA и AZAL разрабатывают Национальную стратегию воздушного пространства Азербайджана

IATA и AZAL разрабатывают Национальную стратегию воздушного пространства Азербайджана Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и УВД «Азераэронавигация» ЗАО AZAL (AZANS) приступили к совместной работе по разработке и внедрению Национальной стратегии воздушного пространства Азербайджана (National Airspace Strategy - NAS).
Инфраструктура
15 февраля 2023 г. 16:09
IATA и AZAL разрабатывают Национальную стратегию воздушного пространства Азербайджана

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и УВД «Азераэронавигация» ЗАО AZAL (AZANS) приступили к совместной работе по разработке и внедрению Национальной стратегии воздушного пространства Азербайджана (National Airspace Strategy - NAS).

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

В связи с этим AZANS, поставщик аэронавигационных услуг Азербайджана, и IATA будут работать со всеми соответствующими заинтересованными сторонами в сфере авиации, включая государственные и другие регулирующие органы.

Таким образом, в рамках данной инициативы, направленной на предоставление ряда преимуществ авиапассажирам, будет усилено уже существующее многолетнее сотрудничество между двумя организациями.

В то же время совместная деятельность окажет поддержку развитию национальной экономики и конкурентоспособности авиационного сектора Азербайджана. Данное сотрудничество будет содействовать достижению глобальных целей устойчивого развития воздушного транспорта.

По прогнозам IATA, в Азербайджане в течение следующих двух десятилетий ожидается увеличение на 80% спроса на пассажирские перевозки воздушным транспортом. В соответствии с этим с такими же темпами будет расти и объем воздушного движения. К примеру, уже сегодня в воздушном пространстве Азербайджана наблюдается высокая динамика роста транзитного трафика.

Удовлетворение растущего спроса на авиаперевозки при одновременном обеспечении безопасности полетов, управлении затратами, сокращении выбросов CO2 и издержек требует от Азербайджана дальнейшей модернизации структуры воздушного пространства и системы управления воздушным движением (УВД).

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Версия на английском языке ФотоIATA, AZAL developing National Airspace Strategy of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоIATA və AZAL Azərbaycanın milli hava məkanı strategiyasını hazırlayır

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