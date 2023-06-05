IATA: Авиакомпании мира заработают в этом году почти 10 млрд долларов

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила прогноз на этот год по состоянию индустрии гражданской авиации. Чистая прибыль авиакомпаний составит 9,8 млрд долларов, что почти вдвое превышает предыдущий прогноз ассоциации.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила прогноз на этот год по состоянию индустрии гражданской авиации. Чистая прибыль авиакомпаний составит 9,8 млрд долларов, что почти вдвое превышает предыдущий прогноз ассоциации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил гендиректор ассоциации Вилли Уолш.

"Китай снял ограничения, связанные с COVID-19, в этом году раньше, чем ожидалось. Доходы от грузовых перевозок остаются выше допандемийного уровня, даже несмотря на то, что объемы перевозок не изменились. А что касается затрат, то они несколько сократились. Цены на авиакеросин, хотя и остаются высокими, в первой половине года снизились", - сказал он.

По прогнозу IATA, операционная прибыль авиакомпаний вырастет более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом - с 10,1 млрд до 22,4 млрд долларов. Количество перевезенных пассажиров должно достичь 4,35 млрд человек, что уже близко к показателю 2019 года в 4,54 млрд. Выручка авиакомпаний от пассажирских перевозок должна достичь 546 млрд долларов, что на 27% выше, чем в 2022 году. А вот грузовые перевозки все еще далеки от допандемийных показателей: самолетами в этом году будет перевезено 57,8 млн тонн, предполагает IATA, что значительно меньше, чем в 2019 году (61,5 млн тонн). Выручка от грузовых перевозок составит 142,3 млрд долларов, что примерно на 65 млрд долларов меньше, чем в прошлом году.

В декабре 2022 года IATA предполагала, что этот показатель по итогам 2023 года составит 4,7 млрд долларов.