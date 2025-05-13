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IATA: Авиационный рынок Азербайджана опережает глобальные темпы роста

IATA: Авиационный рынок Азербайджана опережает глобальные темпы роста Авиационный рынок Азербайджана демонстрирует опережающие темпы роста по сравнению с глобальными показателями.
Инфраструктура
13 мая 2025 г. 10:53
IATA: Авиационный рынок Азербайджана опережает глобальные темпы роста

Авиационный рынок Азербайджана демонстрирует опережающие темпы роста по сравнению с глобальными показателями.

Как сообщает Report, об этом заявила старший экономист Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Майя Марциняк на Авиационном энергетическом форуме IATA в Баку.

"Авиационный рынок Азербайджана не только превзошел среднемировые темпы роста, но и опередил динамику, наблюдаемую в странах Восточной Европы за последнее десятилетие. В ближайшие десять лет прогнозируется дополнительный рост на 40%, прежде всего за счет увеличения числа пассажиров, вылетающих из страны. Это отражает высокую активность в секторе: все больше людей путешествуют через Азербайджан, приезжают в страну и пользуются услугами местных авиаперевозчиков. Значительная часть этого роста оказывает прямое положительное влияние на финансовые показатели отрасли", - отметила М. Марциняк.

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Версия на английском языке IATA: Azerbaijan's aviation market outpaces global growth rates
Версия на азербайджанском языке IATA: "Azərbaycanın aviasiya bazarı qlobal artım templərini qabaqlayır"

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