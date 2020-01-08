​Хулуси Кылыч: В будущем объем грузоперевозок по БТК увеличится

Запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) способствовал развитию торговли между странами.

Об этом Report сообщил главный координатор Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, экс-посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч.

По его словам, БТК, получивший название "Железный Шелковый путь", является крупнейшим проектом XXI века: "Цель проекта - наладить железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном через Грузию, обеспечить пассажиро- и грузоперевозки из Азербайджана в Центральную Азию и Китай, и в обратном направлении через Турцию в Европу. Проект призван установить железнодорожное сообщение между Пекином и Лондоном через Азербайджан-Грузию и Турцию для перевозки грузов. Работы по строительству железнодорожной линии БТК начались в мою бытность послом в Баку, поэтому этот проект имеет для меня особое значение. Именно поэтому я внимательно следил за всеми этапами реализации проекта. БТК был реализован в результате инициатив и сотрудничества президентов Азербайджана и Турции. Азербайджан предоставил Грузии кредит по очень низкой процентной ставке для реализации проекта".

Он добавил, что в будущем объем грузоперевозок по БТК увеличится, а тарифы станут более выгодными: "Сроки доставки сократятся, это снизит себестоимость и, следовательно, стоимость товаров. БТК важен для Турции, как и для Азербайджана. Крупнейший железнодорожный проект века будет способствовать развитию торговли между Турцией и Азербайджаном, и во всем мире в целом. Несмотря на то, что территория Азербайджана подверглась агрессии, он продемонстрировал миру свой потенциал как в энергетических, так и в железнодорожных проектах".