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Худаяр Гасанлы: Бакинский порт готовится к притоку новых грузов

Худаяр Гасанлы: Бакинский порт готовится к притоку новых грузов В Бакинском международном морском торговом порту в 2022 году перевезено 52 276 контейнеров TEU, что на 16,1% больше, чем в 2021 году.
Инфраструктура
20 февраля 2023 г. 19:02
Худаяр Гасанлы: Бакинский порт готовится к притоку новых грузов

В Бакинском международном морском торговом порту в 2022 году перевезено 52 276 контейнеров TEU, что на 16,1% больше, чем в 2021 году.

Об этом Report сообщил начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанлы.

По его словам, оборот контейнерных перевозок в порту растет последние 8 лет: “С каждым годом в Бакинском порту переваливается все больше контейнеров”.

Он добавил, что в настоящее время грузовой терминал Бакинского порта трансформируется, что позволит разгружать там и контейнеризированные грузы: “На этом терминале мы можем переваливать дополнительно 35 тысяч контейнеров TEU. В целом, мы должны быть готовы к притоку новых грузов”.

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Версия на азербайджанском языке Xudayar Həsənli: "Bakı Limanı yeni yüklərin axınına hazırlaşır"

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