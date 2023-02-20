Худаяр Гасанлы: Бакинский порт готовится к притоку новых грузов

В Бакинском международном морском торговом порту в 2022 году перевезено 52 276 контейнеров TEU, что на 16,1% больше, чем в 2021 году.

В Бакинском международном морском торговом порту в 2022 году перевезено 52 276 контейнеров TEU, что на 16,1% больше, чем в 2021 году.

Об этом Report сообщил начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанлы.

По его словам, оборот контейнерных перевозок в порту растет последние 8 лет: “С каждым годом в Бакинском порту переваливается все больше контейнеров”.

Он добавил, что в настоящее время грузовой терминал Бакинского порта трансформируется, что позволит разгружать там и контейнеризированные грузы: “На этом терминале мы можем переваливать дополнительно 35 тысяч контейнеров TEU. В целом, мы должны быть готовы к притоку новых грузов”.