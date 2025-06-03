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Худаяр Гасанли: Связь Среднего коридора с Европой блок-поездом требует дальнейшего развития

Худаяр Гасанли: Связь Среднего коридора с Европой блок-поездом требует дальнейшего развития 16:29 Одной из самых слабых сторон Среднего коридора, является соединение с Европой через Грузию и Турцию.
Инфраструктура
3 июня 2025 г. 17:13
Худаяр Гасанли: Связь Среднего коридора с Европой блок-поездом требует дальнейшего развития

Одним из самых слабых звеньев Среднего коридора является соединение с Европой через Грузию и Турцию.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли в ходе панельной дискуссии "Цифровизация железнодорожного транспорта", организованной в рамках 22-й Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики в Баку.

"На Каспии есть фидерная линия (feeder line). Блок-поезда функционируют как между Азербайджаном и Грузией, так и от Китая до Актау. Однако нет соединения блок-поездом из грузинских портов или Турции в Европу. После погрузки груз должен быть отправлен. Это самая слабая сторона коридора, и это не вопрос Азербайджана, Казахстана и Грузии", - отметил он.

Гасанли также заявил, что контейнерные перевозки являются примером интеграции в международную логистику, то есть в коридор Восток-Запад: "В 2024 году мы перевалили более 76 тыс. TEU контейнеров. Эта цифра в предыдущие периоды составляла 35-40 тыс. TEU. Только за 4 месяца этого года через наш порт прошло 38 600 TEU грузовых контейнеров. С учетом того, что в 2010-2020 годах объемы контейнерных грузоперевозок варьировались между 15-20 тыс. TEU, это означает увеличение в 5 раз".

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Версия на английском языке Khudayar Hasanli: Connection of Middle Corridor with Europe by block train requires further development
Версия на азербайджанском языке Orta Dəhlizin inkişaf etdirilməli tərəfi açıqlanıb

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