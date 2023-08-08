Худаяр Гасанли: Разработка генплана второй фазы Бакинского порта близится к завершению

Разработка генерального плана по строительству второй фазы Бакинского порта находится на стадии завершения.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли, выступая на круглом столе "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества" в Баку.
По его словам, в 2023 году ожидается ввод в эксплуатацию терминала минеральных удобрений с мощностью перевалки грузов до 2,5 миллиона тонн в год.
Гасанли отметил, что запуск нового терминала позволит привлечь еще больший объем грузов из Узбекистана и Туркменистана и отправить их дальше в Европу.
"Как вы знаете, мы планируем расширить пропускную мощность нашего порта. По завершении второй фазы мощности перевалки грузов здесь достигнут 25 млн тонн, а перевалки контейнеров - 500 тысяч TEU в год", - добавил он.