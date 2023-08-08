Худаяр Гасанли: Разработка генплана второй фазы Бакинского порта близится к завершению

Разработка генерального плана по строительству второй фазы Бакинского порта находится на стадии завершения.

Разработка генерального плана по строительству второй фазы Бакинского порта находится на стадии завершения.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли, выступая на круглом столе "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества" в Баку.

По его словам, в 2023 году ожидается ввод в эксплуатацию терминала минеральных удобрений с мощностью перевалки грузов до 2,5 миллиона тонн в год.

Гасанли отметил, что запуск нового терминала позволит привлечь еще больший объем грузов из Узбекистана и Туркменистана и отправить их дальше в Европу.

"Как вы знаете, мы планируем расширить пропускную мощность нашего порта. По завершении второй фазы мощности перевалки грузов здесь достигнут 25 млн тонн, а перевалки контейнеров - 500 тысяч TEU в год", - добавил он.