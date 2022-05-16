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Худаяр Гасанли: Можем привлечь в Бакинский порт грузы зерна и удобрений из Центральной Азии

Худаяр Гасанли: Можем привлечь в Бакинский порт грузы зерна и удобрений из Центральной Азии В конце этого или начале следующего года в Бакинском международном морском торговом порту планируется ввести в эксплуатацию терминал удобрений мощностью 2,5 млн тонн в год
Инфраструктура
16 мая 2022 г. 12:36
Худаяр Гасанли: Можем привлечь в Бакинский порт грузы зерна и удобрений из Центральной Азии

В конце этого или начале следующего года в Бакинском международном морском торговом порту планируется ввести в эксплуатацию терминал удобрений мощностью 2,5 млн тонн в год.

Об этом в интервью Report сообщил начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

По его словам, в настоящее время на трех причалах в Бакинском порту переваливаются различные виды удобрений различного назначения, в основном, карбамид и сера: "Запуск терминала позволит нам привлечь больше удобрений из Центральной Азии и, избежать нагрузку на причалы, более эффективно воспользоваться условиями, сложившимися в результате новой геополитической ситуации".

Он отметил, что строительство зернового терминала позволило бы привлечь зерновые грузы, перевозимые через Казахстан, Россию: "Когда мы приблизимся к максимальному использованию потенциала первой фазы, начнется строительство второй фазы. На втором этапе мы, скорее всего, отдадим предпочтение перевалке контейнеров. Сортировка грузов имеет особое значение. В логистике существует принцип ”First in, first out", первый контейнер, который входит в портовую зону, должен быть первым отгруженным контейнером. В настоящее время эта система применяется, мы должны сделать так, чтобы при увеличении объема груза эта закономерность не нарушалась, чтобы грузы переваливались оперативно".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Xudayar Həsənli: "Bakı Limanına Orta Asiyadan taxıl və gübrə yüklərini cəlb edə bilərik"

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