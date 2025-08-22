О нас

Худатян: Армения активно готовится к открытию коммуникаций с Азербайджаном

Инфраструктура
22 августа 2025 г. 17:45
Армения активно готовится к открытию транспортных коммуникаций с Азербайджаном в соответствии с Вашингтонской декларацией, подписанной 8 августа.

Как сообщает Report, об этом Арменпресс заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

По его словам, Армения не только заинтересована, но и готова к налаживаю экономического сотрудничества с Азербайджаном и Турцией.

"Что касается экономического сотрудничества между Турцией, Арменией и Азербайджаном, то Армения готова к нему и заинтересована в этом. Мы активно готовимся к началу реализации этой программы (TRIPP - "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" - ред.) и к открытию транспортных коммуникаций с Азербайджаном в соответствии с декларацией, принятой 8 августа в Вашингтоне и подписанной премьер-министром Республики Армения, президентом Азербайджана и президентом США", - сказал глава ведомства.

Худатян подчеркнул и о готовности вновь открыть железнодорожное сообщение Гюмри-Карс между Арменией и Турцией: "Мы об этом публично заявляли и считаем, что открытие железнодорожного сообщения еще больше укрепит региональную взаимосвязанность".

