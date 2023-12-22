Хикмет Гаджиев: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана - уникальный опыт

Восстановление освобожденных территорий Азербайджана - это уникальный опыт, которым можно поделиться с международным сообществом.

Восстановление освобожденных территорий Азербайджана - это уникальный опыт, которым можно поделиться с международным сообществом.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на подписании соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций (ООН) о проведении в Баку 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) в 2026 году.

Х. Гаджиев сказал, что в период 30-летней оккупации были полностью разрушены 9 городов и сотни населенных пунктов Азербайджана.

Помощник президента добавил, что Азербайджан постарается провести Всемирный форум городского развития на высоком уровне, тесно сотрудничая с партнерами.

"Я хотел бы поблагодарить все структуры ООН за поддержку Азербайджана", - сказал Гаджиев.