Heritage: Южный газовый коридор и БТК значимы для безопасности Европы

Аналитический центр The Heritage Foundation опубликовал доклад "Пять главных приоритетов в отношениях США и Грузии в 2020 году".

Как сообщает грузинское бюро Report, документ также охватывает инфраструктурные проекты Азербайджана через Грузию.

Отмечено, что важные нефте- и газопроводы и железнодорожные линии, проходящие через территорию Грузии, значимы с точки зрения безопасности Европы: "К ним относятся нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, Южный газовый коридор и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс".

В отчете также говорится о том, что географическое расположение Грузии на пересечении Европы и Азии имеет стратегическое значение.