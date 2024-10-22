Хайко Шварц: Подписание мирного договора будет способствовать открытию новых транспортных коридоров

Азербайджан имеет большой потенциал в качестве транспортного узла.

Азербайджан имеет большой потенциал в качестве транспортного узла.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя миссии посольства Германии в Азербайджане Хайко Шварц на мероприятии "Инновации в железнодорожных технологиях в Азербайджане: партнерство и возможности для германских компаний“ в Баку.

Он отметил, что недавние геополитические события еще больше повысили значимость Среднего коридора, и его развитие может способствовать формированию зеленого транспорта.

"Нам нужен мир. Надеемся, что между Азербайджаном и Арменией в скором времени будет подписан мирный договор. Это означает появление новых возможностей для бизнеса, помимо этого, будет способствовать открытию новых транспортных коридоров”, - сказал Шварц.

Председатель правления Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты Анар Гасанов подчеркнул, что железная дорога является устойчивым и экологически чистым видом транспорта, отметив, что стратегическое географическое положение Азербайджана позволяет позиционировать страну в качестве важного транспортного узла в регионе. Гасанов также сказал, что доля железных дорог в ВВП Азербайджана достигла 7%.

Отметим, что предприниматели из Германии находятся с визитом в Азербайджане с целью обсуждения возможностей сотрудничества в области железнодорожного строительства, технологий и транспорта. Бизнес-миссия проводится по инициативе Федерального министерства экономики и защиты климата Германии. Визит завершится 25 октября.