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Хайко Шварц: Подписание мирного договора будет способствовать открытию новых транспортных коридоров

Хайко Шварц: Подписание мирного договора будет способствовать открытию новых транспортных коридоров Азербайджан имеет большой потенциал в качестве транспортного узла.
Инфраструктура
22 октября 2024 г. 11:40
Хайко Шварц: Подписание мирного договора будет способствовать открытию новых транспортных коридоров

Азербайджан имеет большой потенциал в качестве транспортного узла.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя миссии посольства Германии в Азербайджане Хайко Шварц на мероприятии "Инновации в железнодорожных технологиях в Азербайджане: партнерство и возможности для германских компаний“ в Баку.

Он отметил, что недавние геополитические события еще больше повысили значимость Среднего коридора, и его развитие может способствовать формированию зеленого транспорта.

"Нам нужен мир. Надеемся, что между Азербайджаном и Арменией в скором времени будет подписан мирный договор. Это означает появление новых возможностей для бизнеса, помимо этого, будет способствовать открытию новых транспортных коридоров”, - сказал Шварц.

Председатель правления Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты Анар Гасанов подчеркнул, что железная дорога является устойчивым и экологически чистым видом транспорта, отметив, что стратегическое географическое положение Азербайджана позволяет позиционировать страну в качестве важного транспортного узла в регионе. Гасанов также сказал, что доля железных дорог в ВВП Азербайджана достигла 7%.

Отметим, что предприниматели из Германии находятся с визитом в Азербайджане с целью обсуждения возможностей сотрудничества в области железнодорожного строительства, технологий и транспорта. Бизнес-миссия проводится по инициативе Федерального министерства экономики и защиты климата Германии. Визит завершится 25 октября.

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Версия на английском языке Heiko Schwarz: Azerbaijan has great potential as transport hub
Версия на азербайджанском языке Hayko Şvars: "Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması yeni nəqliyyat dəhlizlərinin açılmasına yol açacaq"

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