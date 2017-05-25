Губернатор Тюменской области: Баку поразил меня транспортной инфраструктурой

Тюмень. 25 мая. REPORT.AZ/ Посещая Баку, видно, что к вопросу транспортной инфраструктуры в Азербайджане подошли тщательно и ответственно.

Как сообщает Report, об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на встрече с журналистами ряда азербайджанских CМИ.

"Для меня как руководителя региона транспортная инфраструктура - это всегда боль, потому что это всегда дорого, тяжело, и в зависимости от того, какую транспортную структуру имеет город, мы можем говорить, отвечает ли этот город сегодня мировым стандартам или нет. Конечно, сразу же при движении из аэропорта в Баку видно, что "с чувством, с толком, с расстановкой" подошли к транспортной инфраструктуре - хорошие развязки, хорошие дороги, все вот эти расшивки, меня всегда это впечатляет", - заявил В. Якушев.

По словам главы области, хорошее впечатление также произвели безопасность и благоустройство города в целом.

Он отметил, что с точки зрения наличия туристического потока видно, что Баку много посещают. "Туристический поток - это, естественно, экономика, потому что работает вся инфраструктура, работает малый бизнес, работают рестораны, кафе, туристические агентства. Достаточно хорошие отели. В целом город выглядит как современный, красивый, при этом не потерявший своего лица с такой восточной изюминкой, который характерен каждому восточному городу", - добавил глава области.