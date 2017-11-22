Губернатор провинции Гилян: Открытие "Каспийского порта" на севера Ирана поможет развитию проекта "Север-Юг"

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Строительство "Каспийского порта" в Иране завершено, он станет крупнейшими "морскими воротами" на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на "Иран сегодня", об этом заявил губернатор провинции Гилян Мостафа Салари.

"Строительство судовых доков и портов на побережье Каспийского моря является масштабным проектом, который сыграет главную роль в развитии Гиляна и всей страны", - заявил М.Салари, добавив, что порт внесет значительный вклад в развитие экономики на местном и национальном уровне.

По его словам, связь между "Каспийским портом" и национальной сетью железных дорог поможет создать необходимую инфраструктуру для завершения строительства международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединит страны Каспийского бассейна и будет способствовать развитию морской экономики.

Отметим, что международный транспортный коридор "Север-Юг" призван облегчить транспортировку грузов из индийского города Мумбаи в столицу Финляндии Хельсинки через порты и железные дороги, которые ИРИ планирует соединить с российскими и азербайджанскими.