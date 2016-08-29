Губернатор Астрахани: Для развития коридора "Север-Юг" важна эффективная логистическая схема

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Для реализации преимуществ международного транспортного коридора "Север-Юг" необходимо выстроить эффективную логистическую схему. Этому также могут способствовать ответственные компании, которые будут заниматься контейнерными перевозками грузов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

"Транспортный коридор "Север-Юг" значительно короче других подобных маршрутов, а значит по нему вести товары гораздо дешевле. Конечно, нужна эффективная логистическая схема, а также нужны серьезные и ответственные компании, которые будут заниматься контейнерными перевозками. Пока это все только развивается", - отметил Жилкин.

Вместе с тем у проекта "Север-Юг" есть огромные перспективы для развития. Жилкин заметил, что сейчас во всех задействованных в этом маршруте странах активно ведутся работы, где-то - по строительству дорог, а где-то - по присоединению к ним железнодорожных путей и развитию портовых мощностей. Кроме того, МТК "Север-Юг" может быть включен даже в более масштабный проект экономического пояса "Шелкового пути".

Отметим, что создание международного транспортного коридора "Север-Юг" предполагает строительство линии Решт-Астара протяженностью 170 км. Целью проекта является соединение сухопутных участков данного МТК, что позволит повысить экономическую эффективность транскаспийского мультимодального маршрута. В частности, предполагается, что линия Решт-Астара (Иран) будет строиться при участии России и Ирана, а линия Астара (Иран)-Астара (Азербайджан) - при участии России, Ирана и Азербайджана.

По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в строительство участка Казвин-Решт (Иран)- Астара (Иран)-Астара (Азербайджан) составляет около 400 млн. долларов. Товарный рынок коридора "Север-Юг" оценивается на уровне 25-26 млн. тонн в год.