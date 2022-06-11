ГТК: Восстановление Зангезурского коридора расширит транспортную сеть Евразии

Восстановление Зангезурского коридора будет способствовать расширению Евразийской транспортной сети, усилению транзитного потенциала наших стран.
Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов во время выступления на 8-м заседании руководителей таможенных служб Организации тюркских государств в столице Кыргызстана Бишкеке.
Гусейнов отметил, что соглашение о создании упрощенного таможенного коридора между государствами-членами ОТГ будет способствовать повышению эффективности перевозок, оптимизации пограничного контроля грузов, развитию транспортно-логистической системы, что создаст предпосылки для увеличения торгового оборота между странами.
За день до мероприятия состоялось 11-е заседание рабочей группы по таможенному сотрудничеству организации. На заседании рабочей группы были обсуждены вопросы, связанные с предстоящей работой по инициативе ”Шелкового пути“ и проекту ”Караван-сарай“, состоянием исполнения решений, принятых на предыдущих заседаниях, продвижением систем уполномоченного экономического оператора и пр.