ГТК: Вдоль транспортных коридоров вырастет число логистических центров и таможенных складов

Вдоль Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) и транспортного коридора "Север-Юг" вырастет число логистических центров и таможенных складов.

Вдоль Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) и транспортного коридора "Север-Юг" вырастет число логистических центров и таможенных складов.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Исмаил Гусейнов заявил на конференции на тему "Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив".

"Государственный таможенный комитет проводит в данной сфере совместную работу с министерствами экономики и цифрового развития и транспорта. Мы окажем необходимую поддержку в увеличении числа центров и складов", - добавил И.Гусейнов.

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша.

Фундамент транспортного коридора "Север-Юг" был заложен 12 сентября 2000 года на основе межправительственного соглашения между Россией, Ираном и Индией. Азербайджан присоединился к соглашению в 2005 году.