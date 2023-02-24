О нас

ГТК: Вдоль транспортных коридоров вырастет число логистических центров и таможенных складов

ГТК: Вдоль транспортных коридоров вырастет число логистических центров и таможенных складов Вдоль Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) и транспортного коридора "Север-Юг" вырастет число логистических центров и таможенных складов.
Инфраструктура
24 февраля 2023 г. 12:50
ГТК: Вдоль транспортных коридоров вырастет число логистических центров и таможенных складов

Вдоль Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) и транспортного коридора "Север-Юг" вырастет число логистических центров и таможенных складов.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Исмаил Гусейнов заявил на конференции на тему "Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив".

"Государственный таможенный комитет проводит в данной сфере совместную работу с министерствами экономики и цифрового развития и транспорта. Мы окажем необходимую поддержку в увеличении числа центров и складов", - добавил И.Гусейнов.

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша.

Фундамент транспортного коридора "Север-Юг" был заложен 12 сентября 2000 года на основе межправительственного соглашения между Россией, Ираном и Индией. Азербайджан присоединился к соглашению в 2005 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SCC: Number of logistics centers and customs warehouses will be increased along transport corridors
Версия на азербайджанском языке DGK: "Nəqliyyat dəhlizləri boyunca logistika mərkəzləri və gömrük anbarlarının sayı artırılacaq"

Самое читаемое

AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Чавушоглу: Турция благодарна США за оказанную помощь на фоне землетрясений
Чавушоглу: Турция благодарна США за оказанную помощь на фоне землетрясений
20 февраля 2023 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi