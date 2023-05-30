ГТК: В течение дня около 1600 автомобилей различного назначения могут передвигаться через "Ханоба"

Через погранично-пропускной пункт "Ханоба", открытый на азербайджано-российской границе 17 марта этого года, в течение дня возможно пропускать после проверки 500 грузовых, 1000 легковых автомобилей и 30 автобусов.

Через погранично-пропускной пункт "Ханоба", открытый на азербайджано-российской границе 17 марта этого года, в течение дня возможно пропускать после проверки 500 грузовых, 1000 легковых автомобилей и 30 автобусов.

Как сообщает Report, об этом начальник Главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета (ГТК) Джафар Гулузаде сказал во время организованного для журналистов медиа-тура.

По его словам, на таможенном пункте заложено 13 полос движения: "Одна из них VİP-полоса, а две предназначены для автобусов. Четыре полосы рассчитаны для легковых автомобилей, 6 - для грузовых.

Кроме того, установлены специальные камеры для съемки нижней части грузовиков. Водители могут пройти паспортный контроль без необходимости выходить из салона автомобиля".

Дж.Гулузаде отметил, что принимаются меры для обновления других погранично-пропускных пунктов, а с Грузией ведутся работы о подготовке нового таможенного пункта.