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ГТК: В апреле изъято 730 кг наркотиков, предназначенных для транзита в Европу 

ГТК: В апреле изъято 730 кг наркотиков, предназначенных для транзита в Европу  В последние дни мы выявили и изъяли наркотики, которые в основном предназначались для транзита в Европу
Инфраструктура
10 мая 2021 г. 11:38
ГТК: В апреле изъято 730 кг наркотиков, предназначенных для транзита в Европу 
Сафар Мехдиев

В последние дни мы выявили и изъяли наркотики, которые в основном предназначались для транзита в Европу.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

По его словам, соответствующими структурами Южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета в результате оперативно-розыскных мероприятий на постах Астаринского и Билясуварского таможенного управления только в апреле было изъято более 730 кг наркотических средств. При предотвращении контрабанды наркотических средств через Азербайджан были использованы также современные технические средства.

С.Мехтиев отметил, что это одна из основных задач комитета, и ГТК всегда старается достойно выполнять свои обязанности: "Такие операции будут проводиться и впредь. Азербайджан как страна всегда говорит "нет" транзиту наркотиков. Это политика нашей страны".

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Версия на азербайджанском языке DGK: “Apreldə 730 kq Avropaya tranzit olaraq istiqamətlənmiş narkotiklər aşkar edilib”

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