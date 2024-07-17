ГТК: Транспортное средство, принадлежащее Union Logistics, въехало в Азербайджан в поврежденном состоянии

Сегодня в некоторых СМИ была распространена информация о длительном удержании грузовых транспортных средств, принадлежащих ООО Union Logistics, на таможенном посту İpək Yolu ("Шелковый путь") Бакинского главного таможенного управления.

Сегодня в некоторых СМИ была распространена информация о длительном удержании грузовых транспортных средств, принадлежащих ООО Union Logistics, на таможенном посту İpək Yolu ("Шелковый путь") Бакинского главного таможенного управления.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), с конца июня из Китайской Народной Республики на территорию страны въехали принадлежащие Кыргызской Республике 4 транспортных средства с различными смешанными грузами китайского происхождения, в перевозке которых задействована ООО Union Logistics.

Отмечается, что для проведения таможенного оформления грузов, находящихся в транспортных средствах, поступивших на таможенный пост "Шелковый путь", некоторыми предпринимателями были представлены таможенные декларации в интервале от 2 до 9 дней.

В то же время, до сегодняшнего дня в этих транспортных средствах есть грузы, на которые не представлены таможенные декларации.

Сообщается, что таможенный досмотр для идентификации товаров проводится на основании таможенной декларации. Несмотря на то, что предпринимателям были отправлены электронные уведомления о назначении таможенного контроля по оформленным таможенным декларациям, предприниматели не обратились за электронной очередью для получения товаров. Дополнительно 12 июля 2024 года таможенными органами было направлено письменное уведомление этим предпринимателям о получении товаров.

Из полученных писем стало известно, что в ходе встреч, компания Union Logistics рекомендовала предпринимателям не забирать товары, а массово собраться 15 июля 2024 года перед Бакинским главным таможенным управлением.

Подчеркивается, что таможенная служба Кыргызской Республики прислала фотографии и видеозаписи, касающиеся повреждения грузового транспортного средства сотрудниками таможни, работающими на таможенном посту "Шелковый путь". В результате расследования было установлено, что данное транспортное средство въехало на территорию страны уже в поврежденном состоянии.

Относительно упомянутого повреждения была предоставлена информация по назначению на основании устного обращения посольства Кыргызской Республики в Азербайджане. Также некоторое время назад Бакинским главным таможенным управлением была предоставлена информация компании Union Locistics об ускорении подачи деклараций в таможенные органы. После полного расследования вопроса будет предоставлена дополнительная информация.