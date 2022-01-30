О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГТК: С открытием Зангезурского коридора будет организовано бесконтактное таможенное обслуживание

ГТК: С открытием Зангезурского коридора будет организовано бесконтактное таможенное обслуживание "В настоящее время строятся новые таможенные посты в новых аэропортах, имеющих статус международных. В каждом из них будут открыты новые таможенные пункты и таможенные посты".
Инфраструктура
30 января 2022 г. 12:40
ГТК: С открытием Зангезурского коридора будет организовано бесконтактное таможенное обслуживание

"В настоящее время строятся новые таможенные посты в новых аэропортах, имеющих статус международных. В каждом из них будут открыты новые таможенные пункты и таможенные посты".

Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

По его словам, в связи с открытием Зангезурского коридора, будет организовано бесконтактное таможенное обслуживание, отвечающее современным требованиям.

Мехтиев сообщил, что таможенные органы Азербайджана реализуют проекты по открытию новых таможенных постов как в южном, так и в северном направлениях, которые планируется завершить в течение года. Так, у наших северных ворот будет построен новый таможенный-пропускной пункт. Этим мы устраним пробки в часы пик.

Он напомнил, что проект реализуется согласно соответствующему указу Президента: "В дальнейшем планируется реструктуризация других таможенных постов или строительство новых таможенных постов".

Отметим, что в настоящее время в Карабахе строится Зангиланский международный аэропорт, ведутся работы по началу строительства Лачинского международного аэропорта, а в прошлом году был сдан в эксплуатацию Физулинский международный аэропорт.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DGK: "Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə burada təmassız gömrük xidmətləri təşkil ediləcək"

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
ФотоНачали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
24 января 2022 г. 06:52
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В законе о дорожном движении появятся понятия велосипедная полоса и велосипедная дорожка
В законе о дорожном движении появятся понятия "велосипедная полоса" и "велосипедная дорожка"
24 января 2022 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi