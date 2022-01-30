ГТК: С открытием Зангезурского коридора будет организовано бесконтактное таможенное обслуживание

"В настоящее время строятся новые таможенные посты в новых аэропортах, имеющих статус международных. В каждом из них будут открыты новые таможенные пункты и таможенные посты".

"В настоящее время строятся новые таможенные посты в новых аэропортах, имеющих статус международных. В каждом из них будут открыты новые таможенные пункты и таможенные посты".

Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

По его словам, в связи с открытием Зангезурского коридора, будет организовано бесконтактное таможенное обслуживание, отвечающее современным требованиям.

Мехтиев сообщил, что таможенные органы Азербайджана реализуют проекты по открытию новых таможенных постов как в южном, так и в северном направлениях, которые планируется завершить в течение года. Так, у наших северных ворот будет построен новый таможенный-пропускной пункт. Этим мы устраним пробки в часы пик.

Он напомнил, что проект реализуется согласно соответствующему указу Президента: "В дальнейшем планируется реструктуризация других таможенных постов или строительство новых таможенных постов".

Отметим, что в настоящее время в Карабахе строится Зангиланский международный аэропорт, ведутся работы по началу строительства Лачинского международного аэропорта, а в прошлом году был сдан в эксплуатацию Физулинский международный аэропорт.