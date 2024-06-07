ГТК: Проект таможенно-пропускного пункта "Агбенд" находится на стадии согласования

Проект по созданию таможенно-пропускного пункта "Агбенд" в Зангиланском районе находится на стадии согласования с госструктурами.
Об этом Report сообщил начальник Управления таможенного контроля Государственного таможенного комитета (ГТК) Джафар Гулузаде.
По его словам, запланированы реконструкция и восстановление ряда таможенно-пограничных пунктов для повышения транзитной привлекательности Азербайджана.
"По этим работам готовится ряд проектов, которые должны пройти процесс согласования с профильными госорганами", - сказал Гулузаде.
Отметим, что на освобожденных территориях Азербайджана уже действуют два таможенных поста - "Газанчи" и "Эйвазлы".