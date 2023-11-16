ГТК: Началось строительство пешего перехода в пункте пропуска в Лачыне

В пункте пропуска через государственную границу в Лачынском районе началось строительство пешего перехода.

В пункте пропуска через государственную границу в Лачынском районе началось строительство пешего перехода.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров на международной конференции "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Он также добавил, что ведутся проектные работы в связи со строительством нового автомобильного моста и многофункционального пункта пропуска через государственную границу в поселке Агбенд Зангиланского района на реке Араз на границе с Ираном.

По словам Багирова, в целях популяризации транспортных коридоров, которые уже действуют либо запланированы, и имеют важное значение для развития нашего региона, Государственный таможенный комитет тесно сотрудничает с госорганами и профильными ведомствами стран, расположенных вдоль этих коридоров.

Глава комитета подчеркнул, что транспортные коридоры важны с точки зрения укрепления региональной интеграции.